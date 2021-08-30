الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بعدم التعدي على شبكات الصرف الصحي قبل الانتهاء منها

التعدي علي خطوط الصرف
التعدي علي خطوط الصرف

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين بعدم التعدي على المرافق العامة للدولة والتسرع في توصيل الصرف الصحي على الشبكات الجديدة قبل الانتهاء من المشروع وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي حتى لا تحدث مشكلات في هذه الخطوط التي أنفقت عليها الدولة الملايين من الجنيهات.

وأهاب محافظ أسيوط، بالحفاظ على الممتلكات العامة للدولة والمال العام وعدم التعامل أو التعدي على شبكات الصرف الصحي التي لم يتم الانتهاء منها لأن في النهاية هذه المشاريع هي ملك المواطن فيجب الحفاظ عليها من الأضرار التي قد تلحق بها وتؤثر في المستقبل على العمر الافتراضي للشبكات واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، قد طالبت المواطنين بقرية شطب بمركز أسيوط بعدم توصيل مياه الصرف الصحي على شبكات الصرف المنشأة بالقرية، وذلك لأنه لم يتم استلامها من قبل الشركة ولم يتم دخولها الخدمة حتى الآن.

وأكدت الشركة ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه الشبكات، وذلك تجنباً لعدم حدوث أي من المخاطر المتمثلة من طفوحات بالشوارع والمنازل لأن التوصيل على الشبكات بدون علم الشركة يؤثر بالسلب فنياً على الخطوط والمحطات، وذلك نظراً لتوصيلها بطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية. 

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