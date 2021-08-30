الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بنسبة نجاح 95.70%.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محافظ سوهاج يعتمد
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الاعدادية

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، وبلغت نسبة النجاح 95.70% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 17 ألف 677 طالب وطالبة، حضر منهم 16 الف و 493 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحون الحاصلون علي 50% فأكثر 15 الف 783 طالب وطالبة بنسبة نجاح 95.70%، لتصبح نسبة النجاح لنتيجة الإعدادية العامة للدورين الأول والثاني 98.33% .

حملة لتطعيم المعلمين والعاملين بقطاع التعليم بلقاح كورونا

على الجانب الآخر، انطلقت حملة تطعيم مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة بإشراف الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، لتطعيم المعلمين والعاملين بقطاع التعليم بسوهاج بلقاح فيروس  كورونا المستجد، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم، على ضرورة تنسيق كل مدير إدارة تعليمية مع مدير الإدارة الصحية في نفس المركز، لتيسير إجراءات تطعيم المعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بلقاح كورونا كل في إدارته لضمان تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وفقًا للتعليمات الوزارية الواردة في هذا الشأن.

سوهاج ساق محافظة تعليم طلاب امتحانات الدور الثاني وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج كورونا

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وائل لطفي

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