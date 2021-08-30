جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 علمي وأدبي وSTEM

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة، عبر محركات البحث الإلكترونية، عن موعد بدء امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021، وتقدم "الدستور" من خلال هذا المقال لقرائها، جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، حيث تبدأ الامتحانات 4 سبتمبر المقبل، فيما تنتهي يوم 14 سبتمبر.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021

ــ اللغة العربية، لمدة 3 ساعات، يوم السبت، 4 سبتمبر

- اللغة الأجنبية الثانية، لمدة ساعتين، يوم الأحد، 5 سبتمبر

ــ الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، لمدة ساعتين، يوم الإثنين 6 سبتمبر

ــ الفيزياء والتاريخ، لمدة 3 ساعات، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر

- اللغة الأجنبية الأولى، لمدة 3 ساعات، يوم الأربعاء 8 سبتمبر

ــ الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، لمدة ساعتين، يوم الخميس 9 سبتمبر

ــ الكيمياء والجغرافيا، لمدة 3 ساعات، يوم السبت 11 سبتمبر

ــ الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع، لمدة 3 ساعات، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، لمدة ساعتين، يوم الأحد 12 سبتمبر

- الأحياء والفلسفة والمنطق، لمدة 3 ساعات، والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، لمدة ساعتين، يوم الإثنين 13 سبتمبر

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 للمكفوفين

ــ اللغة العربية «ورقة أولى»، يوم السبت 4 سبتمبر

- اللغة العربية «ورقة ثانية»، يوم الأحد 5 سبتمبر

- علم النفس وعلم الاجتماع، يوم الإثنين 6 سبتمبر

- اللغة الأجنبية الأولى «ورقة أولى»، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر

- اللغة الأجنبية الأولى «ورقة ثانية»، يوم الأربعاء 8 سبتمبر

- الجغرافيا «ورقة أولى»، يوم الخميس 9 سبتمبر

- الجغرافيا «ورقة ثانية»، يوم السبت 11 سبتمبر

- اللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية»، واللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية»، يوم الأحد 12 سبتمبر

- التاريخ «ورقة أولى»، يوم الإثنين 13 سبتمبر

- التاريخ «ورقة ثانية»، يوم الثلاثاء 14 سبتمبر

- الفلسفة والمنطق، يوم الأربعاء 15 سبتمبر

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 لمدارس STEM

- مقاييس المفاهيم في اللغة الإنجليزية، يوم السبت 4 سبتمبر

- اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الإنجليزية، يوم الأحد 5 سبتمبر

- اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة العربية، ومقاييس الفهم في اللغة العربية، يوم الإثنين 6 سبتمبر

- مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات التطبيقية، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر

- اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الأجنبية الثانية، ومقاييس المفاهيم في اللغة الأجنبية الثانية، يوم الأربعاء 8 سبتمبر

- مقاييس المفاهيم في الكيمياء يوم الخميس 9 سبتمبر

- مقاييس المفاهيم في الفيزياء، يوم السبت 11 سبتمبر

- اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الأحياء، والجيولوجيا، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الرياضيات، يوم الأحد 12 سبتمبر

- مقاييس المفاهيم في الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، يوم الاثنين 13 سبتمبر

- اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء، يوم الثلاثاء 14 سبتمبر