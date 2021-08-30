الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة»: التغذية السليمة أثناء الحمل تحمي الجنين من الأمراض المنتقلة

دعم صحة الأم والجنين
دعم صحة الأم والجنين

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التغذية السليمة أثناء فترة الحمل، تحمي السيدات والجنين من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين مثل "بكتيريا الزهري، والتهاب الكبد B ونقص المناعة البشري".

‎وأوضحت أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين تقدم الكشف المبكر والعلاج بالمجان.

وأشارت إلى أن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين، موضحة أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس، موضحة أنه تم فحص حوالي 736 ألف سيدة من خلال المبادرة، منذ انطلاقها.

وأكدت الوزارة على تكثيف البرامج التدريبية لـ مقدمي الخدمة بـ مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لتقديم كل سبل الدعم الطبي والنفسي للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعي الصحي لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

وأعلن الدكتور فوزي فتحي، منسق مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بوزارة الصحة، أنه منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن وصل عدد السيدات اللاتي جرى فحصهن لمليون سيدة حامل، وتبين من تلك الإحصائية إصابة 1700 سيدة بمرض نقص المناعة، كما تبين إصابة 120 سيدة حامل بفيروس سي الكبدي الوبائي.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الحملة بدأت في محافظات عدة ولم يتم التوسع والانتشار بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذي اختلف تمامًا خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن بداية العام الجاري تمت تغطية كل المحافظات بالخدمات التي تقدمها المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تتواجد حاليًا في كل مراكز الرعاية الصحية، والتي يتردد عليها المواطنات والسيدات الحوامل للحصول على تطعيم لقاح كورونا وغيره من الخدمات.

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