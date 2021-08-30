البورصة تُنهى تعاملات اليوم على صعود طفيف

صعد مؤشر البورصة، لدى إغلاق معاملات اليوم الإثنين، على نحو طفيف، إثر عمليات بيع لجني الأرباح على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة، والتي سجلت ارتفاعات كبيرة في الجلسات الماضية، خاصة الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، وبعض من الأسهم الكبرى والقيادية، فيما تترقب السوق بدء تطبيق قرار فتح الحدود السعرية على الأسهم في الخامس من سبتمبر المقبل.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 736.15 مليار جنيه.

ونجح مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في الإغلاق مرتفعا بنسبة بلغت 0.45%، بتراجع في المكاسب الصباحية التي اقتربت من 1%، ليغلق عند مستوى 11163.23 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 70 الأوسع نطاقا" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.64%، مسجلا 2975.25 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100"، الذي أضاف 0.55% فوق قيمة إغلاقه السابق، ليسجل 3985.67 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات تشهد عمليات تسوية للمراكز المالية من قبل المستثمرين مع قرب نهاية شهر أغسطس، فيما تزداد حدة الترقب لبدء تطبيق قرار رئيس البورصة بفتح الحدود السعرية على الأسهم لتصل إلى 20% صعودًا وهبوطا اعتبارًا من الخامس من سبتمبر المقبل.

وأشار الوسطاء إلى أن الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري ستكون فيصلًا في تحديد اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حالة الخوف من التذبذبات والتقلبات العنيفة لأسواق المال بشكل عام، وارتفاع نسب الشراء بالهامش لدى المتعاملين "المارجن"، الأمر الذي قد يدفع المحافظ الاستثمارية للتآكل إذا ما تعرضت البورصة لأي هزات عنيفة.

وشددوا على ضرورة تقليص عمليات الشراء بالهامش خلال المرحلة الحالية، ولحين اتضاح الرؤية بعد فتح الحدود السعرية، والتي تعد آخر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البورصة منذ ثورة يناير وتداعياتها على سوق المال.