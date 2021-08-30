الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تتسلم أكثر من 188 ألف جرعة لقاح فايزر مقدمة من الولايات المتحدة

لقاح فايزر
لقاح فايزر

تسلمت أوكرانيا، اليوم الإثنين، أكثر من 188 ألف جرعة من لقاح كوميرانتي "فايزر-بيونتيك" مقدمة من الإدارة الأمريكية من خلال مرفق كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وذكر تقرير أصدرته وزارة الصحة الأوكرانية اليوم، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" سلمت 188 ألفا و370 جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك لأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، أن الولايات المتحدة تتبرع بهذه الجرعات إلى أوكرانيا عبر مرفق "كوفاكس" كجزء من الجهد العالمي لضمان الوصول العادل والمنصف إلى لقاحات "كوفيد-19" آمنة وفعالة لجميع البلدان في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو: "أتقدم بخالص شكري إلى حكومة الولايات المتحدة وشركائنا، الذين يساعدون داخل وخارج مبادرة كوفاكس في حماية أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين من العواقب الوخيمة لكوفيد-19".

من جانبها، قالت كريستينا كيفين، القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا، إن "الولايات المتحدة تلتزم تماما بالمكافحة العالمية لكوفيد-19، ونحن فخورون بشراكتنا مع أوكرانيا لتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات المعتمدة عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، فاللقاحات هي واحدة من أفضل الأدوات التي لدينا لمحاربة هذا الوباء".

وكانت منظمة اليونيسيف قد قدمت الشهر الماضي أكثر من مليوني جرعة من لقاح موديرنا إلى أوكرانيا، تبرعت بها الولايات المتحدة من خلال كوفاكس.

وفي المجمل، تسلمت أوكرانيا حتى الآن 4 ملايين و 325 ألفا و910 جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19من جهات تصنيع مختلفة (فايزر وموديرنا وأسترازينيكا" عبر مرفق كوفاكس.

أوكرانيا لقاح فايزر الولايات المتحدة كييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تظلمات الثانوية العامة ودرجات الرأفة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

«الملا»: دلائل مبشرة باحتمالات اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية

الخليج الأمريكي يغرق في الظلام.. والسدود الأمل الأخير للنجاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الشروع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في جنين «ضم تدريجي للضفة الغربية»

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

" ساعر" يقدم قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء: لن ينطبق على "نتنياهو"