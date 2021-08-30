أوكرانيا تتسلم أكثر من 188 ألف جرعة لقاح فايزر مقدمة من الولايات المتحدة

تسلمت أوكرانيا، اليوم الإثنين، أكثر من 188 ألف جرعة من لقاح كوميرانتي "فايزر-بيونتيك" مقدمة من الإدارة الأمريكية من خلال مرفق كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وذكر تقرير أصدرته وزارة الصحة الأوكرانية اليوم، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" سلمت 188 ألفا و370 جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك لأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، أن الولايات المتحدة تتبرع بهذه الجرعات إلى أوكرانيا عبر مرفق "كوفاكس" كجزء من الجهد العالمي لضمان الوصول العادل والمنصف إلى لقاحات "كوفيد-19" آمنة وفعالة لجميع البلدان في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو: "أتقدم بخالص شكري إلى حكومة الولايات المتحدة وشركائنا، الذين يساعدون داخل وخارج مبادرة كوفاكس في حماية أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين من العواقب الوخيمة لكوفيد-19".

من جانبها، قالت كريستينا كيفين، القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا، إن "الولايات المتحدة تلتزم تماما بالمكافحة العالمية لكوفيد-19، ونحن فخورون بشراكتنا مع أوكرانيا لتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات المعتمدة عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، فاللقاحات هي واحدة من أفضل الأدوات التي لدينا لمحاربة هذا الوباء".

وكانت منظمة اليونيسيف قد قدمت الشهر الماضي أكثر من مليوني جرعة من لقاح موديرنا إلى أوكرانيا، تبرعت بها الولايات المتحدة من خلال كوفاكس.

وفي المجمل، تسلمت أوكرانيا حتى الآن 4 ملايين و 325 ألفا و910 جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19من جهات تصنيع مختلفة (فايزر وموديرنا وأسترازينيكا" عبر مرفق كوفاكس.