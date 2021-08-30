بدء اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر

انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر، ويستمر على مدار يومين، لوضع خارطة طريق، لتنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الاجتماع يأتي تأكيدا لأهمية دور دول جوار ليبيا، والاتحاد الأفريقي في إرساء دعائم السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تُبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها، موضحة أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، ورفضهم القاطع للإرهاب وللعنف أيا كان شكله ومصدره.

ويشارك في الاجتماع، وزراء خارجية ليبيا، مصر، السودان، النيجر وتشاد، والكونغو إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، حيث تصل الوفود المشاركة في الاجتماع تباعا الى الجزائر العاصمة.



كما يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا‬⁩.

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالين هاتفيين بكل من رمطان لعمامرة وزير خارجية جمهورية الجزائر، و ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصالين الهاتفيين، إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قُدما بتجاوز تلك الظروف، فضلًا عن ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المُشترك، والذي تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محوري في آلياته المختلفة.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأحد، إلى جمهورية الجزائر؛ للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية- في بيان صحفي- أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل؛ فضلًا عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والازدهار.