قطاع المعاهد الأزهرية يحدد موعد بدء امتحانات العائدين من الخارج

وافق الدكتور سلامة جمعة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أن تبدأ امتحانات مسابقة قبول الطلاب العائدين من الخارج للعام الدراسي 2021/ 2022 م يوم الثلاثاء الموافق 14/ 9/ 2021م، حيث تم فتح باب التقدم إلكترونيًا بتاريخ 5/ 8/ 2021م وينتهي في 31/ 8/ 2021م .

و تقرر عقد الامتحانات بمقر الإدارة المركزية للامتحانات على العنوان التالي:

( 10 شارع أحمد أبو العلا – محطة ثروت – شارع مصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة) وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وتهيب الإدارة العامة لشئون الطلاب بالإدارة المركزية للامتحانات بالسادة أولياء الأمور بمتابعة حالة الطالب باستمرار على نفس رابط التقدم

وعلى ولي الأمر متابعة إصدار أرقام الجلوس وطباعتها على الموقع ، كما يجب إحضار أصل المستندات للاطلاع وصورة ضوئية منها في حافظة علمًا بأن المستندات المطلوبة كما يلي:

1- آخر شهادة دراسية للطالب موثقة من الخارجية المصرية.

2- شهادة ميلاد حديثة للطالب.

3- جواز سفر الطالب.

4- تاريخ دخول جمهورية مصر العربية (مبين بجواز السفر)

5- بطاقة الأب.



وفي حالة عدم وجود الأب يلزم:

1- توكيل خاص بولاية تعليمية أو قرار وصاية

2- بطاقة من صدر التوكيل باسمه أو بطاقة الوصى على الأولاد

قطاع المعاهد الأزهرية

وكان الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المناطق الأزهرية، قد وجه بتجميع طلبات الأطفال الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري من غير المتقدمين للتنسيق الإلكتروني من خلال الإدارات التعليمية ويتم ترتيب المتقدمين من السن الأعلى إلى الأصغر وتوزيعهم على الإدارات التعليمية بحيث يتم تسكينهم في المعاهد ذات الكثافة الأقل مع الإلتزام بالكثافة المقررة في ضوء تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية فيما يخص جميع المعاهد ومعهد الجودة في اجتماعه مع رؤساء الإدارات المركزية مع مراعاة من لهم أخوة بالمعهد.

كما وجه داود مديرو الإدارات التعليمية باستقبال طلبات أولياء الأمور وترتيب المتقدمين (إلكترونيا / يدويا) بحيث لا يوجد طفل بالمرحلة الأقل أكبر سنا من طفل ملتحق بالمرحلة الأعلى وحال وجود ذلك تقع المسؤلية على مدير الإدارة التعليمية.

وتم التأكيد على ألا يتم إحالة أي طلب لقطاع المعاهد الأزهرية أو توجيه أولياء الأمور إلي ذلك لعدم تحميلهم المشقة وعناء السفر، وخاصة أن جميع الإجراءات تتم في الإدارات التعليمية التابعة للمناطق الأزهرية في ضوء ما ذكر بعاليه.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بشأن استيعاب جميع الأطفال الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري (رياض الأطفال /الأول الإبتدائي) واستيعاب من لم يتقدم بالتنسيق الإلكتروني بالمعاهد ذات الكثافة المنخفضة.