الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شكري‬⁩» يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا‬⁩

شكري
شكري

يشارك  وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا‬⁩.

والتقى شكري، نظيره الجزائري "رمطان لعمامرة"، حيث يبحثان ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المُتلاحقة.

ووصل وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، إلى الجزائر للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي يضم عددا من دول المنطقة، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، في وقت سابق الأحد، إلى الجزائر، للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد يومي الاثنين والثلاثاء بناءً على دعوة من الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ٢٤ ديسمبر المقبل، فضلًا عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والازدهار.

وسيُجري وزير الخارجية سامح شكري، على هامش الزيارة، لقاءات ثُنائية مع عدد من نظرائه المُشاركين في الاجتماع تتعلق بتعزيز أُطر التعاون الثنائي، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

شكرى الخارجية المصرية الجزائر ليبيا اجتماع

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