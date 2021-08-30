رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات للصف الثالث الثانوي ٢٠٢١ برقم الجلوس

نتيجة التظلمات 2021.. حالة من الترقب يعيشها طلاب الصف الثالث الثانوي بسبب البدء في ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة ٢٠٢١، وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل كثيرة عن التظلمات وما نشر عنها من شائعات خلال الساعات القليلة الماضية.

نتيجة التظلمات للصف الثالث الثانوي ٢٠٢١

زعم العديد من رواد السوشيال ميديا أن وزارة التربية والتعليم بصدد العمل على رفع درجات الرأفة بواقع ٥٪؜ لكل طالب، بينما زعم آخرين أن أي طالب حاصل في مادة على ٢٧ درجة من الممكن رفع درجته إلى ٦٠ درجة ويحول من راسب إلى ناجح حتى يتمكن من الالتحاق بالمرحلة الثانية للتنسيق والمقرر البدء فيها غدا الثلاثاء وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لها.

يقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك : كل ما يتم تداوله عن درجات رأفة هو استنتاجات لا أساس لها وغير صحيح وكذلك أى شيء يتم تداوله عن التظلمات غير صحيح وسوف تعلن الوزارة "فقط" اى ضوابط بشكل رسمي في الوقت المناسب. هذا هو القول الفصل.

تظلمات الثانوية العامة 2021

وتعددت قصص الطلاب في تظلمات الثانوية العامة حيث قال أحمد محمود طالب بالصف الثالث الثانوي إنه تقدم بتظلم في المواد العلمية بسبب حصوله على مجموع ٦٠٪؜ رغم تأكده من حل جميع المواد بالشكل المطلوب وأضاف الطالب خلال تصريحاته أنه يتمني بأن يحصل على الدرجات التي تؤهله للالتحاق بجامعة جيدة.

بينما يقول محمد تهامي طالب آخر إنه تقدم في تظلمات الثانوية العامة في منهج التاريخ ويتمنى أن يحصل على درجات أكثر من التي جاءت له في النتيجة حتى يتمكن من الدخول لكلية الآداب قسم تاريخ.

رابط نتيجة التظلمات 2021



وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg