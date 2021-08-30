الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من أحمد صالح لمحمد رشاد.. أزمات مي حلمي جعلتها تتصدر «ترند المشاكل»

مي حلمي
مي حلمي

فجرت المذيعة مي حلمي، العديد من الأزمات على مدار مشوارها الإعلامي، كانت أبرز تلك الأزمات في الآونة الأخيرة مع كابتن نادي الزمالك السابق أحمد صالح، بسبب طريقتها  في التعامل معه في الاستديو مما جعل الكثير من الناس يعترضون على طريقتها مع ضيوفها.

لم تكن هذه الأزمة هي الأولى للإعلامية التي تجعلها تتصدر "الترند" فهناك العديد من الأزمات التي واجهتها  نستعرضها معكم في السطور التالية. 

زواجها وانفصالها عن محمد رشاد

آثارت مى حلمى والمطرب محمد رشاد الجدل من أول تعارفهما ببعضهما البعض، وتركه لها في الفرح ثم تزوجا ولكن بعد عام ونصف العام من الزواج، قرر المطرب محمد رشاد الانفصال عن مي حلمي،  حيث كان رشاد تعرض لمشاكل مالية وإنتاجية، و على إثرها قررت مي الانفصال عنه، بعد زيجة لم تدوم أكثر من عام، وواجهت تلك الزيجة، مشاكل عدة فى البداية من الأسرتين، حيث توقف الزواج، ثم عاد مرة أخرى ، وبعدها بعدة أشهر اتهمته مي بانه سبب سقوط جنينها بعد ضربه لها.

عمليات التجميل

أثارت  الإعلامية الجدل مرة اخرى بسبب شائعة إجرائها عمليات تجميل، منها عملية الفيلر في الشفاه، وقالت انها لم تقم بأي عملية تجميل وإنها لم تقم بأي شيء سوى نفخ شفتيها.

شائعة الارتباط بتامر شلتوت

 واجهت شائعة عن ارتباطها بالإعلامي تامر شلتوت، بعد ظهورهما معا في صورة على متن طائرة، ولكنهما نفيا كل ما قيل أنهما مجرد صديقان فقط لا غير. 

خطوبتها لحسن شاكوش

تصدرت مي وحسن شاكوش "الترند"، بسبب شائعات عن خطبتهما ولكن لم ينفي الطرفان أي شيء.

الاعتزال والعودة في نفس اليوم

 وواصلت مي آثارتها للجدل بعدما فاجأت متابعيها بإعلان نيتها اعتزال العمل الإعلامي، ثم أعلنت عودتها للعمل في نفس اليوم.

أزمة أحمد صالح

وكانت آخر أزماتها مع  نجم الزمالك السابق الكابتن “احمد صالح” بعدما وقعت مشادة كلامية بينهما على الهواء، أدت لانسحاب احمد صالح من البرنامج وعقب الواقعة قرر مجلس إدارة قناة "الحدث اليوم" إيقاف مي وبرنامجها.

مي حلمي المذيعة مي حلمي محمد رشاد حسن شاكوش تامر شلتوت

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