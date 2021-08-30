مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي تعلنان عن برنامج «منح ما بعد الدكتوراه»

أعلنت مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج "منح ما بعد الدكتوراه" في دورته الثانية، داعيةً شباب الباحثين المصريين وغير المصريين من الأفارقة فيمن تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعون والحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد مجالات: علوم الأغذية والزراعة، والعلوم الطبية، وعلوم البيئة، والعلوم الهندسية والتكنولوجية، للتقدم بمقترح بحثي في أحد المجالات السالف ذكرها. وسيتم استقبال المقترحات البحثية إلكترونيًّا من خلال الموقع الرسمي للمنح وهو:

https://bibalex.org/ASRT-BA-Grants/، علمًا بأن آخر موعد لتلقي مقترحات الأبحاث هو 15 نوفمبر 2021.

ويأتي برنامج "منح ما بعد الدكتوراه" المشترك بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إيمانًا من كلتا المؤسستين بأهمية دعم شباب الباحثين، وذلك في إطار دورهما الدائم لدعم وتشجيع الباحثين وتقديرًا للدور الذي يلعبه البحث العلمي في دفع قاطرة التنمية. وتقوم مكتبة الإسكندرية بإدارة برنامج منح ما بعد الدكتوراه الممول من أكاديمية البحث العلمي من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ترحيبه بتلك المبادرة المشتركة التي تهدف إلى دعم البحث العلمي والباحثين في مصر وإفريقيا، موضحًا أن هذا التعاون يؤكد على الدور الريادي لمصر في ترسيخ أُسس تعاون إقليمي في مجال البحث العلمي.

وأضاف «الفقي» أنه لطالما حرصت مكتبة الإسكندرية على دعم الابتكار ودعم الباحثين من خلال أنشطة متعددة منها المنح البحثية التي بدأتها المكتبة منذ عام 2004، وكذلك من خلال برامج مختلفة تهدف لدعم الباحثين العرب والأفارقة في جميع المجالات العلمية المختلفة، مثل استضافة المكتبة للمكتب العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية. ولفت إلى أن المكتبة تهدف أيضًا إلى بناء قدرات الباحثين وتعزيز ثقافة التميز العلمي والابتكار على المستويين المحلي والإقليمي خاصة ما بين الشباب.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، دور الأكاديمية في دعم الابتكار وتهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونُظم تقييم فني واقتصادي. وأكد على دور أكاديمية البحث العلمي في دعم بيئة الابتكار في إفريقيا من خلال دعم مشاركة شباب الباحثين والشباب الأفارقة في معارض ومسابقات الابتكار التي تنظمها الأكاديمية، وكذا برامج تبادل زيارات للسادة الباحثين وطلاب الدراسات العليا من الأفارقة، وجوائز التميز العلمي التي تمنحها الأكاديمية لشباب الباحثين الأفارقة، وذلك بخلاف المنح البحثية لما بعد الدكتوراه.

جدير بالذكر أن "منح ما بعد الدكتوراه" تقدم إجمالي 50 منحة بحثية في مجالات: علوم الأغذية والزراعة، والعلوم الطبية، وعلوم البيئة، والعلوم الهندسية والتكنولوجية، على دورتين بإجمالي تمويل 12,600,000 (اثنا عشر مليون وستمائة ألف جنيًا مصريًا)، وقد تم تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من المنح لشباب الباحثين غير المصريين من الأفارقة. وتصل قيمة المنحة الواحدة إلى 250 ألف جنيه بأحد أقصى تصرف داخل مصر.

وقد تقدم في الدورة الأولى من برنامج "منح ما بعد الدكتوراه" المشترك بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 633 باحث من 17 دولة (الكاميرون، أثيوبيا، غانا، العراق، كينيا، ليبيا، مدغشقر، المغرب، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، تنزانيا، تونس، أوغندا)، وقد ضمت مرحلة تقييم مُقترحات المشروعات المُقدمة ما يزيد عن سبعين خبيرًا من 13 دولة من مختلف قارات العالم. وفاز بالمنحة في الدورة الأولى 20 باحث مصري وباحثان إفريقيان.