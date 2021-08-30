ضبط لحوم ومواد غذائية فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

ووجهت إدارة تموين أبو كبير حملة مشتركة من الإدارة الصحية والطب البيطري، أسفرت عن تحرير المخالفات الآتية:

تحرير محضر “أ.م .ب” صاحب مطعم لحيازته 15 كيلو لحم للذبح خارج السلخانة.

كما تم المرور والتفتيش بمطعم آخر شهير صاحبه “ع.ا.خ” لحيازته ٣٥ كيلو لحم مفروم، و٢٠ كيلو لحم طازج و٣٠ كيلو دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبالتفتيش على سوبر ماركت لصاحبه “م.ا.م” تم التحفظ على ٤٨ كيلو مفروم، و٢٥ علبة شكولاته، و٤٣ كيلو جبنه رومي قديمة، و15 كيلو مكرونة، و15 كيلو أرز، و200 علبة شكولاته، وشكارتين شطه وتوابل، الجميع منتهي الصلاحية، وجاري إعداد المحاضر للعرض على النائب العام بأبوكبير.