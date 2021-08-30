الإثنين 30 أغسطس 2021
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مصر

عناوين مراكز استخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح كورونا بسوهاج

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

نشرت وزارة الصحة عناوين مراكز استخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بمحافظة سوهاج.

أوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محافظة سوهاج تضم 5 مراكز تشمل؛ مركز إدفا، مكتب صحة طهطا، العوامر بحرى مركز جرجا، مستشفى البلينا المركزى، وحدة صحة الأسرة بنيدة مركز أخميم.

وأعلنت وزيرة الصحة إصدار 150 ألف شهادة تحمل رمز QRcode حتى اليوم، لافتة إلى إتاحة التطبيق الإلكتروني Egypt Health Passport خلال الأيام القادمة لإتاحة شهادات تلقي اللقاح إلكترونيًا، حيث يتضمن التطبيق خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أنّ الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى حصول الشخص على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الأخضر فيعني أنّه حاصل على جرعتين من اللقاح، كما يتم من خلاله التعرف على موقف إجراء تحاليل "pcr" للجهات التي تطلب ذلك، ويمكن استخدام تلك الخاصية في الفعاليات والمطارات والأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأكدت الوزيرة أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لن يُسمح بدخول الجامعات أو المدارس بدون التطعيم وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح حفاظًا على انتظام العملية التعليمية، معلنة في هذا الصدد خفض قيمة شهادة تطعيم طلاب الجامعات المصرية إلى 25 جنيهًا فقط عن طريق الدفع الإلكتروني وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة تذليل أي تحديات مالية قد تواجه بعض الطلاب، أما بخلاف ذلك فإن قيمة الشهادة لأغراض السفر إلى الخارج 250 جنيهًا، و100 جنيهًا لأغراض الداخل.

وأكدت الوزيرة استهداف تطعيم العاملين بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبالغ عددهم حوالي 5,5 مليون مواطن.

الصحة شهادات معتمدة لقاح فيروس كورونا سوهاج محافظة أسيوط جرجا البلينا

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