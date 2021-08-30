«كنّا بنحسب مغمي عليها».. تفاصيل وفاة الطفلة رنا وائل لاعبة الجودو

سيطرت حالة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة لاعبة الجودو رنا وائل في نادي «الحوار» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن لاعبي الجودو حصلوا على استراحة ومنهم اللاعبة رنا وائل، وبعد أن طلب المدرّب من الأطفال العودة للتدريب فوجئ الحاضرون جميعاً ومنهم والدة اللاعبة بسقوطها على أرضية البساط مغشياً عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الموجودين في القاعة طلبوا الإسعاف على الفور وجاء المسعف بالفعل، مضيفة: «كنّا مفكرينها مغمي عليها».

بدأ المسعف عمل إنعاش تجاوبت اللاعبة معه مرتين والتقطت أنفاسها في وجود كل الحضور حتى وصلت سيارة الإسعاف إلى النادي وتم إبلاغ مسعف سيارة الإسعاف بالحالة وطُلِب منه استكمال إنعاش القلب.

وتحركت سيارة الإسعاف باللاعبة من النادي إلى المستشفى خلال دقائق وتم إجراء محاولات بالمستشفى لإنعاش القلب دون فائدة وفارقت الطفلة الحياة.

وأفاد تقرير المستشفى بأن اللاعبة وصلت وعضلة القلب متوقفة تماماً وفشلت عدة محاولات لإنعاش القلب.

ونعى مجلس إدارة النادي الطفلة عبر صفحته على فيسبوك، وتمّ إعلان الحداد بالنادي لمدة 3 أيام، تتوقف خلالها جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي.

وجاء في النعي: «راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي، البطلة رنا وائل حسين الغندور وتعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي، اعتباراً من الأحد الموافق 29 أغسطس، ونسأل الله لأسرتها الصبر والسلوان».