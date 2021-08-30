الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير طريق «شبين الكوم - قويسنا»

محافظ المنوفيه
محافظ المنوفيه

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "شبين الكوم - قويسنا" المزدوج بطول 12 كم من مدخل شبين الكوم وحتى كوبرى المنوفية العلوى بإستخدام تقنية إعادة تدوير الطرق" FDR"، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى والمهندس أحمد أبو الروس، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري.


وأشار رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، أن تطوير الطريق يتم بإستخدام أحدث الأساليب والمعدات الحديثة والمتطورة من خلال استخدام تكنولوجيا "FDR" والتى تساهم فى عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي، وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير و بأسرع معدلات تنفيذ.


 وأوضح أنه يتم تنفيذ أعمال كشط الأسفلت بالطريق القديم مع إضافة مستحلبات ومواد تزيد من قدرة التحمل مما يساهم فى تقليل تكلفة الطريق تمهيداً للبدء في أعمال الرصف كونه طريق رئيسى وحيوى لمدخل العاصمة.  

 من جهته شدد محافظ  المنوفية، على القائمين على المشروع ببذل الجهد لسرعة الإنتهاء من الأعمال لتيسير الحركة المرورية بالطريق مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة للرصف.
 وأوضح “أبو ليمون “، أن طريق شبين ”الكوم- قويسنا” المزدوج يعد طريقاً حيوياً ومحوريا يربط مدينة قويسنا بعاصمة المحافظة من ناحية الطريق الزراعى، فضلاً عن خدمة المدن و القرى على جانبي الطريق والمساهمة فى توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.


جدير بالذكر أن محافظة المنوفية تشهد حالياً تطوراً كبيراً في قطاع رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بنطاق وحداتها المحلية فضلاً عن تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات للنهوض بمراكز وقرى المحافظه بعضها مدرج بمبادرة حياه كريمه والآخر ضمن خطه الدوله.

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