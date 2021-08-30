تجديد حبس المتهم في واقعة «لهو الأطفال» بروض الفرج 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس متهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب، في مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بروض الفرج.

وكشفت التحقيقات، عن إدلاء المتهم "أ،ع "، بقتل شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال، باعترافات تفصيلية أمام نيابة روض الفرج.

وقال المتهم، إن يوم الواقعة فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه الأصغر بالضرب أثناء قيامه باللعب بالكرة أمام الجراج الخاص به، وبعدها حضر وقدم اعتذاره على ضرب شقيقه، ولكن شقيقه الأصغر لم يقبل وانصرف، وبعدها قام بالتوجه إليه أثناء جلوسه على المقهى وقام بضربه على وجهه بيده.

وأضاف المتهم:"بعدها قام شقيقي بالفرار وقام صاحب المقهى معاتبًا عن قيام شقيقي بضرب زبون أثناء جلوسه بالمقهى خاصته، ونشبت بيننا مشاجرة أصيب خلالها صاحب المقهى ومالك الجراش بطعنة بالظهر"، متابعًا:"وبعدها قام صاحب المقهى بإحضار عدد من الأشخاص وقاموا بافتعال المشاجرة مرة أخرى ولقي خلالها شخص مصرعه بطعنة في رقبته توفي على إثرها".

وكان لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون في مشاجرة نشبت بينهم بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات على لهو الأطفال بالقاهرة، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بسبب خلافات على لهو أحد الأطفال بالكرة بالشارع وكسر زجاج سيارة بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 2 أخرين بسبب خلافات على لهو طفل وكسر زجاج سيارة وتم القبض على طرفى المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، والمصابين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى ذلك السياق كان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، تجديد حبس شاب لاتهامه بقتل شقيقه وتمزيق جسده بسكين بمنطقة الزاوية الحمراء لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.