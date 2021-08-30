«المهن التمثيلية» عن تويتة «شغلونى» لـ أسامة عباس: أحد رموز التمثيل العربى

أعربت نقابة المهن التمثيلية متمثلة في مجلس إدارتها ونقيبها، عن بالغ تقديرها الفنان الكبير القدير أسامة عباس أحد رموز التمثيل العربي الذي أبدع في تقديم أصعب الأدوار، وأمتعنا بأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل.

وحذرت النقابة، في بيان لها، قائلة: «فيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي يخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع من التطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب، من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية فإن النقابة لن تسمح أبدا أن يمر هذا السلوك دون محاسبة».

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكامل، بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء نابع لا ينضب ويجب صونها وحمايتها.

وكانت قد تداولت تغريدة «المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز أشتغل» من حساب يحمل اسم الفنان أسامة عباس عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونالت تعاطف عدد كبير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنان أسامة عباس ابتعد عن الساحة الفنية منذ ما يقرب من 3 سنوات، وبالتحديد منذ آخر أعماله الفنية مسلسل «عوالم خفية» مع الزعيم عادل إمام.

أسامة عباس ممثل مصري حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة دفعة العام 1961، كانت بدايته بالتمثيل في عام 1964 استطاع أن يمزج بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وأن يتسع لنفسه مساحة واسعة بين الشخصيات على الشاشة.

يذكر أنه وفقا لما حكاه الفنان أسامة عباس فالصدفة هي التي قادته للعمل بالفن، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1961، وعمل في بداية حياته بالمحاماة، ولكن كان له نشاط فنى أثناء الدراسة الجامعية وكان صديقًا وزميلًا للفنان الكوميدي الضيف أحمد فى المسرح الجامعى.

عمل بشكل مكثف في الدراما التلفزيونية خلال السنوات اللاحقة، ومن مسلسلاته "رحلة السيد أبو العلا البشري، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أوبرا عايدة" ومؤخرا شارك في أعمال مثل عوالم خفية مع عادل إمام وسابع جار مع الفنانة دلال عبد العزيز.