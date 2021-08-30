الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المهن التمثيلية» عن تويتة «شغلونى» لـ أسامة عباس: أحد رموز التمثيل العربى

أسامة عباس
أسامة عباس

أعربت نقابة المهن التمثيلية متمثلة في مجلس إدارتها ونقيبها، عن بالغ تقديرها الفنان الكبير القدير أسامة عباس أحد رموز التمثيل العربي الذي أبدع في تقديم أصعب الأدوار، وأمتعنا بأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل.

وحذرت النقابة، في بيان لها، قائلة: «فيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي يخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع من التطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب، من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية فإن النقابة لن تسمح أبدا أن يمر هذا السلوك دون محاسبة».

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكامل، بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء نابع لا ينضب ويجب صونها وحمايتها.

وكانت قد تداولت تغريدة «المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز أشتغل» من حساب يحمل اسم الفنان أسامة عباس عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونالت تعاطف عدد كبير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنان أسامة عباس ابتعد عن الساحة الفنية منذ ما يقرب من 3 سنوات، وبالتحديد منذ آخر أعماله الفنية مسلسل «عوالم خفية» مع الزعيم عادل إمام.

أسامة عباس ممثل مصري حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة دفعة العام 1961، كانت بدايته بالتمثيل في عام 1964 استطاع أن يمزج بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وأن يتسع لنفسه مساحة واسعة بين الشخصيات على الشاشة.

يذكر أنه وفقا لما حكاه الفنان أسامة عباس فالصدفة هي التي قادته للعمل بالفن، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1961، وعمل في بداية حياته بالمحاماة، ولكن كان له نشاط فنى أثناء الدراسة الجامعية وكان صديقًا وزميلًا للفنان الكوميدي الضيف أحمد فى المسرح الجامعى.

عمل بشكل مكثف في الدراما التلفزيونية خلال السنوات اللاحقة، ومن مسلسلاته "رحلة السيد أبو العلا البشري، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أوبرا عايدة" ومؤخرا شارك في أعمال مثل عوالم خفية مع عادل إمام وسابع جار مع الفنانة دلال عبد العزيز.

نقابة المهن التمثيلية
نقابة المهن التمثيلية
اليوم عمل قصيرة اجتماع بيان تويتر على طريق خلال مسلسلات القاهرة الفن لتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

«المهن التمثيلية» عن تويتة «شغلونى» لـ أسامة عباس: أحد رموز التمثيل العربى

بعد تويتة «شغلوني».. أحد أفراد أسرة أسامة عباس: «انزعج من كثرة الاتصالات ويفضل عدم الرد»

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميًا.. «مدبولي» يكشف موعد افتتاح مجمع «فاكسيرا»

سينما نجيب محفوظ.. 74 «رائعة» فى مكتبة الشاشة الفضية منذ الأربعينيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

" ساعر" يقدم قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء: لن ينطبق على "نتنياهو"

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى