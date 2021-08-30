قيادي بـ«حماة الوطن»: قضية الوعي أمن قومي

قال الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، القيادي بحزب حماة الوطن، أن قضية الوعي تعد أمن قومي خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، لافتا الى أن هناك تحديات تواجه الدول في الشرق الاوسط بجانب مخطط الجماعات الارهابية التي تحاول نشر الفوضى والعنف.

وأضاف "الهدهد" في تصريحات له اليوم، أن هناك أدوات يتم استخدامها من جانب هذه الجهات التي تستهدف مؤسسات الدولة، لعل أبرزها مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد السلاح الأول في هذه المعركة، مؤكدين أن هناك عدة خطوات ضرورية في هذا الملف.

وتابع أن الشائعات ضمن حروب الجيل الرابع التي تقوم على نشر الفوضى والحرب النفسية، مشيرا إلى أن صناعة الوعى تتطلب أن تكون هناك خطة متكاملة لصناعة الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى يمكن أن يتم ترويجها على أن يشارك فى ذلك مؤسسات مختلفة ومتنوعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن هناك قضايا كثيرة ويهمنا نحصن أبنائنا وشبابنا وبناتنا والشباب الكبار الدنيا حول ماذا يحدث حولهم".