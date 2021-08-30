إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بإيبارشية ملوي

أعلن الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات القداسات الإلهية والأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بعد الإعلان عن بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا ديمتريوس في بيان له: "نظرًا للارتفاع الملحوظ في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تقرر العمل في حضور القداسات الإلهية والعشيات بنسبة 25% من مساحة الكنيسة، وأن يكون فردًا في كل دكة، ووتخذ خدمات مدارس الاحد تلك الإجراءات ذاتها".

في سياق متصل، علقت بعض الكنائس أنشطتها لفترة أسبوعين، لظهور عدد من الحالات التي كشفت عن وجود دور إنفلونزا أي اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من الفيروس.

وأعلنت عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمختلف الإيبارشيات، عن عدة إجراءات احترازية، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

فيما أطلقت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية، الحجز المسبق للقداسات الإلهية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية داخل الكنيسة من حيث التباعد الاجتماع وارتداء الكمامات وجلوس فرد واحد في كل دكة.

وأضافت الكنيسة في بيانها أنه "في حالة شعور بأي أعراض لفيروس كورونا المُستجد أو الإنفلونزا، أو أي آلام بالجسم عدم الذهاب إلى الكنيسة منعًا لإصابة الآخرين".

وتستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية للاحتفال برأس السنة القبطية "عيد النيروز"، وفقًا للتقويم القبطي في 11 سبتمبر المقبل.

وأعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة استعدادها لاستقبال عيد النيروز والذي يعرف باسم رأس السنة القبطية، وذلك من خلال إقامة القداسات الإلهية بمختلف الكنائس الأرثوذكسية.

الالتزام بالإجراءات في قداس عيد النيروز

أطلقت الكنائس الأرثوذكسية المختلفة الحجز المسبق لـ قداسات عيد النيروز، مشددة على ضرورة الحجز المسبق وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال حضور قداسات عيد النيروز، بالإضافة إلى عدم الذهاب إلى الكنيسة في حال معاناة أي شخص من ارتفاع درجات الحرارة أو ظهور أي أعراض لأدوار برد.