الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفد صوفي سوري يزور مؤسسة «البيت المحمدي»

وفد صوفي سوري يزور
وفد صوفي سوري يزور مؤسسة «البيت المحمدي»

استقبل الدكتور محمد مهنا، المستشار السابق لشيخ الأزهر ورئيس مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الإثنين، وفدًا صوفيًا من سوريا، يضم عددًا من المنشدين والمفكرين المهتمين بالتصوف الإسلامي.

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وفد صوفي سوري يزور مؤسسة «البيت المحمدي»

وقالت مؤسسة البيت المحمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "المنشدين السوريين التقوا برئيس المؤسسة الدكتور محمد مهنا، وأطربوا الأسماع بوصلات من المديح النبوي الشريف، حيث كان اللقاء بحضور عدد من قيادات المؤسسة، وتم الحديث حول عدد من الأمور المتعلقة بالتصوف الإسلامي".

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وفد صوفي سوري يزور مؤسسة «البيت المحمدي»

الجدير بالذكر أن مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، تواصل أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

ويعمل رواق التصوف على استئناف حلقاته العلمية بين الحين والآخر في زمن كورونا على أيدى أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في تخصصات علوم التصوف، والفقه، والشريعة، واللغة العربية، والدعوة.

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وفد صوفي سوري يزور مؤسسة «البيت المحمدي»

وتقوم الدراسة داخل البيت المحمدي على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

وتتمثل مراحل الدراسة بالرواق  في أربعة مراحل تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة  الإعداد يشترط فيها أن يكون الدارس حاصلًا على الإجازة العالية ليسانس أو بكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة للمصريين أو للوافدين.

وتليها المرحلة العالية التأصيل ومدة دراستها أربع سنوات شريطة الحصول على إجازة الإعداد من الأكاديمية والحصول الثانوية الأزهرية، أو ما يعادلها، وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، تتبعها المرحلة الثالثة وهي الإجادة التخصص ومدتها سنتان يعقبها بحث علمي في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التأصيل من الأكاديمية والإجازة العالية من إحدى الكليات الشرعية، ومعادلة مواد التصوف وعلوم  الآلة لمن هو في غير تخصصه.

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وفد صوفي سوري يزور مؤسسة «البيت المحمدي»

أما المرحلة الرابعة وهي التحقيق العالمية ومدة دراستها عام شامل لكل العلوم الشرعية والصوفية، ثم بحث علمي تحدده اللجنة المختصة في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التخصص من الأكاديمية وإجازة التخصص من إحدى الكليات الشرعية بالأزهر، مع عمل المعادلة في مواد التصوف، وعلوم الآلة لمن هو في غير تخصصه وإعداد بحث علمي في البعد الصوفي لتخصصه.

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وفد صوفي سوري يزور مؤسسة «البيت المحمدي»

 

 

محمدمهنا البيت المحمدي علوم التصوف وفد صوفي المؤسسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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