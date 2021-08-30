ضبط 34 توك توك مخالف في حملة مرورية مكبرة بمدينة الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العميد أسامة غريب مدير إدارة المرور باستمرار وتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع والقضاء على ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالإشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور تم تشكيل 4 لجان عمل بمناطق (الزراعة- الجامعة- شارع الجلاء- تقاطع طلبة عويضة مع الغشام) بمدينة الزقازيق. أسفرت عن ضبط 34 توك توك مخالف، وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتستمر الأجهزة التنفيذية و الأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين، وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان، قد أعلن إنه بالاشتراك مع إدارة المرور تم تشكيل 6 لجان عمل بميادين (الزراعة- الصاغة- التحرير- القومية- المنصورة- الكورنيش) مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 41 توك توك مخالف و تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشنت رئاسة مركز و مدينة الزقازيق قد شنت حملة موسعة بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، وأسفرت الحملة عن مصادرة 35 شيشة من ٢ كافتيريا مخالفة بشارع سعد زغلول ومنطقة الأحرار لمنع انتشار فيروس كورونا.