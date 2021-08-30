سليمان عيد يوضح علاقته بالغناء وسبب «اللوك» الجديد

أشار الفنان سليمان عيد أنه سعيد بالاشتراك في أحداث الفيلم الجديد “200 جنيه”، والذي يعرض هذه الفترة في دور العرض السينمائي في أكثر من 30 شاشة عرض.

وقال إن “العمل بمثابة تحدي جديد له على المستوى التمثيلي، لافتًا إلى أنه ملىء بالنجوم الكبار الذين سوف يبهرون الجمهور بأدائهم في عمل فيلم جيد للجمهور”.

وأكد سليمان لـ«الدستور»، أنه قام بتغيير اللوك الخاص به هذه الفترة ليكون ذو شارب أبيض ليكون ملائمًا لأحدث أعماله الفنية مسلسل يحمل اسم “الفرح فرحنا”، جاري تصويره هذه الفترة.

وأشار سليمان عيد أنه يحضر لمفاجأة كبيرة في عالم أغاني التيك توك بعدما نجح مؤخرًا عليها، لافتًا إلى أنه سوف يعلن عنها قريبًا، على أن تكون مفاجأة سارة للجمهور، حيث من المفترض أن يقوم بعمل أغنية جديدة لكنه لم يحدد بعج تفاصيلها.

الفيلم يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدي، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له قصة وشخصية مختلفة عن الأخرى.

وينتمي الفيلم إلى البطولات الجماعية، ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم فتظهر فى دور راقصة خلال الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم “200 جنيه” تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ويضم نيللى كريم، إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، خالد الصاوى، أحمد رزق، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.