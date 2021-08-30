الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجمعية الزراعية المركزية بالوادي الجديد تحدد سعر كيلو البلح الخام بـ 13 جنيها

البلح
البلح

أعلن المهندس موسى الشامي، رئيس الجمعية الزراعية المركزية بمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في بيان له، اليوم الاثنين، عن بدء استلام  محصول البلح الخام من المزارعين والفلاحين بسعر 13 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بجميع الجمعيات الزراعية بقرى المركز.

وأكد  رئيس الجمعية الزراعية المركزية بمركز ومدينة الداخلة، أن أسعار البلح والتمور تحدد حسب العرض والطلب عليه من المصدرين بالدول العربية والأجنبية، ولا يمكن لأي جهة معينة تحديد سعر البلح والتمور إلا من خلال ذلك، فقد قامت الجمعية الزراعية المركزية بتحديد سعر مبدئي لمحصول البلح بعد تداركها الأمر ومعرفة معلومات كافية عن أسعار البلح والتمور بكافة الدول العربية والاجنبية ورؤية الأسواق المستقبلية لهذا العام.


ومن جانبه  قال محمود شاذلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بالداخلة في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفلاح لا بد وأن يعي جيدا أن بعض الدول تتسابق في زراعة وإنتاج وتسويق البلح والتمور لديهم، فعلى سبيل المثال دول “ليبيا والسعودية والعراق” بدأت في إنتاج البلح والتمور من مزارعها وتسوق البلح بأقل الأسعار، فكان سعر البلح السعودي العام الماضي بـ6 جنيهات، والبلح العراقي بـ7 جنيهات، في حين كان سعر  البلح الواحاتي 12 جنيها العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بالداخلة، إن سعر البلح هذا العام وصل بواحة سيوة اليوم السبت إلى 8 جنيهات، ولكن البلح السيوى "الصعيدى" وصل إلى 12 جنيها، متوقعا ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد الإقبال عليه من المصدرين والتجار والمصانع الكبرى.

 

 

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رئيس الجمعية الزراعية الداخلة استلام محصول البلح المزارعين والفلاحين بسعر 13 جنيها أسعار البلح العرض والطلب المصدرين

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