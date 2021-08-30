الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع «سنتر» للدروس الخصوصية في الزقازيق بالشرقية

تشميع سنتر
تشميع سنتر

تمكنت رئاسة حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، من غلق وتشميع مركزا للدروس الخصوصية بمنطقة الحناوي، وتم إخلاء الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلا عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

و شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالاشتراك مع (جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الإجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الإجتماعية - مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع و تفريق الطلاب من 4 مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب،تدار بدون ترخيص فضلا عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا و تم اتخاذ  الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

حماية المستهلك اجراءات شرطة حملة بدون ترخيص الدروس الخصوصية التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

«المهن التمثيلية» عن تويتة «شغلونى» لـ أسامة عباس: أحد رموز التمثيل العربى

بعد تويتة «شغلوني».. أحد أفراد أسرة أسامة عباس: «انزعج من كثرة الاتصالات ويفضل عدم الرد»

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميًا.. «مدبولي» يكشف موعد افتتاح مجمع «فاكسيرا»

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

" ساعر" يقدم قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء: لن ينطبق على "نتنياهو"

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى