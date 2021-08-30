انتشال جثة أمين شرطة غرق في الترعة الباسوسية بالقليوبية

لقي أمين شرطة من قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية مصرعه غرقًا خلال قيامه بالبحث عن جثة مجهولة غارقة في مياه الترعة الباسوسية بالقناطر حيث نزل مع أفراد وحدة الإنقاذ لأعمال إنتشال الجثة فتعرض للغرق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بالتصريح بدفن جثة امين الشرطة الغريق، كما قررت النيابة نقل الجثة المجهولة الثانية لمستشفى بنها التعليمي وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وقسم الأدلة الجنائية لرفع بصمات الجثة لتحديد هويته.

وتلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد انور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ من وحدة الإنقاذ النهري بوجود غريق بترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية مجهول الهوية وخلال محاولات البحث عن الجثة وانتشالها تعرض أمين شرطة من وحدة الإنقاذ للغرق هو الآخر وجرت اعمال البحث عن الجثتين وانتشالهم.

وتبين أن الغريق الاول ذكر في العقد الثالث من العمر عارٍ تمامًا حافي القدمين طوله 165 سم تقريبًا ولايوجد به إصابات وقررت النيابة التحفظ علي الجثة.

كما تبين أنه خلال عمليات البحث عن الجثة الأولى من قبل رجال الإنقاذ النهري وأثناء قيام أمين شرطة “أحمد س” من قوة الوحدة بالغطس للبحث مع زملائه غرق وجرى انتشال جثته وبسؤال شقيقه أكد أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

