الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متحدث أوكراني: تأجيل القمة بين بايدن وزيلينسكي حتى إجلاء الأمريكيين من أفغانستان

سيرهي نيكيفوروف
سيرهي نيكيفوروف

قال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، سيرهي نيكيفوروف، بإن الجانب الأمريكي هو الذي طلب تأجيل لقاء القمة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن، على خلفية استكمال عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان.

وأضاف نيكيفوروف، في تصريحات لوكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية تعليقا على تأجيل موعد اللقاء، إن أوكرانيا تتعامل مع هذا الطلب بتفهم، وأن "التأجيل يرجع إلى طلب من الولايات المتحدة، إذ ينتهي الموعد النهائي الذي حددته طالبان للإجلاء من أفغانستان في 31 أغسطس، ومن الواضح أن القضايا الأمنية حرجة للغاية الآن ، وأن الجانب الأمريكي يسعى إلى التركيز قدر الإمكان على إجلاء مواطنيه".

وأكد نيكيفوروف أن الجانب الأوكراني تقبل مثل هذا الطلب بتفهم مطلق ويدعم الشركاء الأمريكيين ونتفهم طلب شركائنا ونتطلع إلى الاجتماع مع رئيس الولايات المتحدة".

كما أشار إلى أن لقاء بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تم تأجيله عدة مرات في اليوم السابق، وقال إن ذلك مرتبط أيضا بالوضع في أفغانستان ، بما في ذلك تفجيرات كابول، مشيراً إلى أن الوفد الأوكراني سيغادر إلى الولايات المتحدة اليوم ويعود يوم الأحد الخامس من سبتمبر المقبل.

وكان قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الأربعاء 1 سبتمبر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، وصف البيت الأبيض، الزيارة المرتقبة بأنها تؤكد الالتزام الأمريكي بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وبالتعاون الوثيق بين البلدين في مجال أمن الطاقة، وتؤكد الدعم الأمريكي لزيلينسكي في مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج الإصلاح.

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وائل لطفي

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