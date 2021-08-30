«مدبولي»: الرئيس السيسي وجه باستغلال كل قطرة مياه تمتلكها مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، خلال جولته اليوم الإثنين، بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة.

وقال "مدبولي" خلال المؤتمر، إن هذه هي الجولة الثانية له، وأنه سعد برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة له خلالها، واصفًا المشروع بأنه "أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة".

وأضاف رئيس الوزراء أن المحطة تعد ثاني أكبر محطة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد محطة الجبل الأصفر بطاقة إنتاجية 1.6 مليون م3/ يوم، موضحًا أنها تخدم 9 ملايين نسمة، وبمعنى آخر يمكن أن تخدم سكان دولة كاملة من الدول التي يقارب عدد سكانها هذا العدد، وتبلغ تكلفتها 6.2 مليار جنيه.

وأوضح: أن "هذه المحطة كانت قائمة بالفعل، وتقوم بعمل معالجة أولية ثم يتم الصرف عبر عدد من المصارف، ومن هنا كان علينا تطويرها، وتضمنت خطة التطوير في المشروع الجديد تحويل المعالجة الأولية لـ 1.2 مليون م3 إلى معالجة ثنائية مطورة أو تقريبا معالجة ثلاثية، وتشمل الخطة إضافة 400 ألف م3 بنظام المعالجة الثنائية المطورة، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.6 مليون م3/يوم".

ولفت إلى أن "هذا المشروع العملاق كان مطلبًا ملحًا لأهالي الجيزة، ومنطقة غرب الدلتا التي تنتهي إليهم المصارف التي تصرف عليها المحطة".

وقال إن المرحلة الأولي من توسعات المحطة، وهي نصف الطاقة الانتاجية للمحطة تقريبًا، ستنتهي بنهاية شهر نوفمبر المقبل، فيما ستنتهي الأعمال بالكامل في شهر مارس من العام الجديد".

وتابع: "بالانتهاء من هذا المشروع سنكون أنهينا معاناة كانت تمثل مشكلة كبيرة على مدار السنوات الماضية"، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستغلال كل قطرة مياه تمتلكها مصر.

وأشار: إلى أن "هذا المشروع سيمكننا من تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه التي سيتم معالجتها وإعادة استخدامها طبقًا للكود المصري والكود العالمي"، موجهًا الشكر إلى زملائه في وزارة الإسكان على حجم الجهد الكبير المبذول لإخراج المشروع بهذه الصورة.