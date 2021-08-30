«الداخلية» تداهم 13 مصنعًا ومخزنًا عشوائيًا في المحافظات

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية استهدفت عددًا من المصانع والمستودعات العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظتى "الشرقية – البحيرة"، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية فـى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتى " الشرقية – البحيرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (7 مصانع – 6 شركات – 2 مخزن) غير مرخصة والمديرين المسئولين عنها حيث بلغ إجمالى المضبوطات (139٫3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمطهرات ومنظفات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة- 110٫1 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ومنتجات ورقية وبلاستيكية ومطاطية مغشوشة ومقلدة - 11٫3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمشتقات بترولية خاصة بتصنيع البويات والدهانات مغشوشة ومقلدة – 27 طن مواد خام ومنتج نهائى لمقرمشات وأغذية أطفال مصنوعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول - 297٫236 طن منتج نهائى لأسمدة و مخصبات زراعية مجهولة المصدر – 2709 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية منتهية الصلاحية)