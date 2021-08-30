البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا بطرس بالكاتدرائية (فيديو)

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، منذ قليل، صلوات تجنيز الراحل الأنبا بطرس، أسقف الكنيسة بشبين القناطر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

شارك بصلوات الجناز عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من بينهم الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة والأنبا أرميا الأسقف العام.

الأنبا بطرس في سطور

• ولد زكريا ناشد أثناسيوس في ١٤ أغسطس ١٩٤٧ لأسرة تقية كانت تعيش في مدينة سوهاج، وله ٨ أشقاء من بينهم المطران الأنبا كيرلس مطران ميلانو، والنائب البابوي السابق لأوروبا، والنحات العالمي الراحل الفنان صبري ناشد.

• وحصل على بكالوريوس كلية التربية قسم الكيمياء، وعمل مدرسًا بالإسكندرية.

• التحق بدير الشهيد مارمينا بمريوط في ١٠ سبتمبر ١٩٧٧ وترهب به بيد الراحل الأنبا مكسيموس مطران القليوبية في ٢٤ يونيو ١٩٧٨.

• رفض نوال أي درجة كهنوتية بعد رهبنته، وظل هكذا طوال ٢٢ سنة، حين سيم كاهنًا يوم ٣ يناير عام ٢٠٠٠.

• لم يخرج من ديره طوال ٣١ سنة، أي منذ دخوله إياه عام ١٩٧٧، وحتى دعاه مثلث الرحمات المتنيح البابا شنودة الثالث لنوال درجة الأسقفية في ٧ يونيو ٢٠٠٩.

• تم تجليسه على كرسي إيبارشية شبين القناطر في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم ١٠ مارس ٢٠١٣.

• استطاع أثناء خدمته في الإيبارشية أن يحل الكثير من المشكلات التي تراكمت من جراء خلو كرسي الإيبارشية لست سنوات قبل سيامته، رغم الصعوبات والمتاعب التي واجهها بسبب تعقد هذه المشكلات- هذا إلى جانب جهاده المضني في كل مجالات الخدمة، والذي بذله بمثابرة وبالصلاة الدائمة والمحبة التي شمل بها الجميع وبحسن إرشاده وتدبيره.

• كان راعيًا مشجعًا لأبنائه، فسمح بإطلاق طاقاتهم ومواهبهم فحدث نمو ملحوظ في الخدمة بالإيبارشية.

• رحل عن عالمنا بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ ٧٤ سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من ٤٣ سنة منها ١٢ سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.