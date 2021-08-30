وزير الشباب: معاش دائم لمصابي فريق كرة السرعة باعتبارهم أبطالاً رياضيين

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق وأسرهم، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر صرف معاش دائم (مدى الحياة) لهم باعتبارهم أبطالاً رياضيين أسوة بالأبطال الأولمبيين وتوفير كافة الأجهزة التعويضية للإصابات فضلاً عن الرعاية الطبية، والرياضية، والتعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم الاثنين، لمصابي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق المحجوز حاليا بمستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، رافقه خلالها محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، ورئيس جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك، وعميد كلية الطب الدكتور محمود قورة، وذلك في إطار التواصل المباشر والمستمر للاطمئنان على الحالة الصحية لفريق لكرة السرعة والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة.

وأكد الوزير حرصه واهتمامه على التواصل اليومي معهم تليفونياً وزيارتهم عقب الخروج من المستشفى لمتابعةاستكمال مراحل العلاج للوصول لمراحل التأهيل للعودة لممارسة الأنشطة الرياضية ، لافتا إلى أنهم أبطال رياضيين يتصفون بالعزيمة والإرادة القوية في العودة مرة أخرى لحياتهم الطبيعية ، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم الفريق من قبل الوزارة دعماً لمسيرتهم الرياضية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة للفريق بالتنسيق مع رئيس جامعة المنوفية وتوفير كافة أوجه سبل الرعاية الطبية وتقديم الدعم اللازم لهم على أعلى مستوى حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وأعرب أهالي الفريق عن شكرهم وتقديرهم لوزير الشباب والرياضة ولمحافظ المنوفية ورئيس الجامعة لما يبذلونه من مجهودات تجاه أبنائهم والوقوف بجانب أبنائهم وعلى ما لمسوه من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.