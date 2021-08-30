الإثنين 30 أغسطس 2021
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محافظات

محافظ بورسعيد: الدولة تولى سهلة الطينة اهتمامًا كبيرًا

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال لقائه بالمزارعين بمنطقة سهل الطينة، على أن الدولة تولي منطقة سهل الطينة إهتماماً كبيراً.

وأشار محافظ بورسعيد، أن الدولة تقوم بإنشاء أكبر محطة معالجة مياه بمنطقة شرق بورسعيد على بُعد دقائق من منطقة الزراعة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وذلك لتوفير المياة والسماد للمزارع.

وأشار المحافظ إلي أن المشكلات كانت كبيرة قبل أعوام إلا أن الخطوات التي اتخذتها الدولة وضعت حلولاً للكثير من المشكلات.

وتعهد «الغضبان»، أمام المزارعين بالوقوف معهم والعمل على حل مشاكلهم، مؤكداً أنه قام بتعيين مستشار للتواجد مع المزارعين بصلاحيات ليتمكن من حل المشكلات، مؤكداً أن الهدف هو تنمية سيناء ودعم المزارع لزيادة الإنتاجية.

وشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين موسم حصاد القمح، وذلك بمنطقة سهل الطينة، التي تشهد زراعة 5800 فدان، ويتواجد بها 40 حقلاً إرشادياً، وذلك باعتبارها ضمن المخطط الحكومي لتنمية وتعمير سيناء، خاصة أنها تتميز بالقرب من ميناء شرق بورسعيد ومنطقة الأنفاق والمنطقة الصناعية والمزارع السمكية، وتبعد دقائق من مشروع المدينة الذكية «سلام مصر».

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ارتفاع المساحة المنزرعة بالأرز من 28 إلي 32 ألف فدان، وذلك بزيادة 4 الآف فدان عن العام الماضي، في ظل الدعم الذي تقدمه المحافظة للمزارعين..

محافظ الدولة بورسعيد سهل محافظة

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