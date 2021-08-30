برلماني: الرئيس السيسي أعاد مصر لدورها المحوري والإقليمي

أكد اللواء عبد الفتاح الشحات عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عادت لتمارس دورها المحوري والإقليمي في ظل الجمهورية الجديدة المرتكزة على العمق العربي والثقل الدولي لتحقيق طموحات ملايين المصرين والعرب في قوة إقتصادية عسكرية عربية ترسخ الاستقرار لصالح المنطقة إقليميا ودوليا.

وقال «الشحات» إن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة العراق اليوم؛ للمشاركة في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما، تؤكد أن مصر قلب العروبة النابض بالحياة عادت لتحتل مكان الصدارة من جديد، وحرص مصر على تعزيز هذه العلاقات في إطار وحدة المصير والتحديات.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في بيان صحفي أصدره اليوم، أن إنجازات «السيسي» الداخلية أنقذت البلاد من الوقوع مخططات الفوضى التي كانت مرسومة لها من قبل جماعات الشر، وعبر بالمصريين إلى بر الأمان محققا طفرات إقتصادية وتنموية عملاقة شهد لها القاصي والداني.

وأثني على الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس على المستوى الخارجي لعودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة خصوصا في تلك الدول التي مزقتها جماعات الظلام والحروب الأهلية وتحولت إلى بحور من الدماء وذاق أهلها مرارة الحرب والدمار والتشريد واللجوء إلى دول الجوار.

وشدد «الشحات» على أهمية مشاركة الرئيس خلال زيارته إلى بغداد في القمة «العراقية – القطرية» في رسالة مفادها أن مصر الشقيقة الكبرى ستبقى حريصة على الإهتمام بالقضايا العربية وأمن الخليج في المقام الأول، مؤكدا أن مصر كما كانت وستبقى قلب العروبة النابض بالحياة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال الزيارة اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كل المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل.

ومن جانبه رحب الرئيس العراقي برهم صالح بزيارة الرئيس السيسي، إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية.

و شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.