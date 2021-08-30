بعد تويتة «شغلوني».. أحد أفراد أسرة أسامة عباس: «انزعج من كثرة الاتصالات ويفضل عدم الرد»

«لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز اشتغل».. تغريدة من حساب يحمل اسم الفنان أسامة عباس عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونالت تعاطف عدد كبير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنان أسامة عباس ابتعد عن الساحة الفنية منذ ما يقرب من 3 سنوات، وبالتحديد منذ آخر أعماله الفنية مسلسل «عوالم خفية» مع الزعيم عادل إمام.

«الدستور» تواصل مع الفنان أسامة عباس عبر الهاتف، ورد أحد أفراد أسرته، مبديا انزعاجه الشديد من الاتصالات التليفونية المتكررة، وخاصة منذ نشر «التويتة» خلال الساعات الماضية.

وأكد أن الفنان أسامة عباس بفضل عدم الرد على كل هذه الاتصالات التي تصل إليه، والتي سببت له إزعاج شديد.

أسامة عباس ممثل مصري حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة دفعة العام 1961، كانت بدايته بالتمثيل في عام 1964 استطاع أن يمزج بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وأن يتسع لنفسه مساحة واسعة بين الشخصيات على الشاشة.

يذكر أنه وفقا لما حكاه الفنان أسامة عباس فالصدفة هي التي قادته للعمل بالفن، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1961، وعمل في بداية حياته بالمحاماة، ولكن كان له نشاط فنى أثناء الدراسة الجامعية وكان صديقًا وزميلًا للفنان الكوميدي الضيف أحمد فى المسرح الجامعى.

عمل بشكل مكثف في الدراما التلفزيونية خلال السنوات اللاحقة، ومن مسلسلاته "رحلة السيد أبو العلا البشري، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أوبرا عايدة" ومؤخرا شارك في أعمال مثل عوالم خفية مع عادل إمام وسابع جار مع الفنانة دلال عبد العزيز.