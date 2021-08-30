برلماني يطالب بتخصيص منح مجانية لأبناء المناطق الحدودية بالجامعات

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الاعلى للجامعات الخاصة بصفة خاصة تخصيص منح دراسية مجانية لأبناء المناطق الحدودية.

وقال مسعود فى بيان اليوم، إن جميع أهالينا داخل جميع المحافظات والمدن والمناطق الحدودية فى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والواحات وغيرها من المناطق الاخرى كان ولايزال وسيظل لهم دورهم البطولى فى مساندة ودعم صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية فى الحفاظ على الحدود المصرية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والظلام وكل من تسول له نفسه المساس بالأراضى المصرية المقدسة.

وأشاد المهندس أمين مسعود بتصريحات الدكتور ماجد نجم، عضو اللجنة العليا للتنسيق ورئيس جامعة حلوان التى قال فيها إن مجلس الجامعة سيجتمع غدًا وسيناقش ومن ثم يقرر منح 10 منح دراسية إلى طلاب محافظة جنوب سيناء، وأن المنح الدراسية غير قاصرة على المتفوقين في الثانوية العامة.

وتابع: "هناك منح للمحافظات لأبنائنا وهناك منح أخرى للطلبة الأجانب مثل السودان"، مطالباً من جميع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة أن تتخذ من رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم المثل والقدوة فى تكريم أبنائنا طلاب الثانوية العامة بالمحافظات والمناطق الحدودية على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس أمين مسعود أنه سوف يتقدم باقتراح برغبة حول هذا الموضوع للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى حتى يلتزم رؤساء جميع الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة بتخصيص منح دراسية مجانية لابنائنا بالمناطق الحدودية، معرباً عن ثقته التامة فى أن جميع زملائه النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون بالاجماع على اقتراحه تكريماً لاهالينا البواسل والابطال داخل المحافظات والمناطق الحدودية.