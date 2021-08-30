الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: نعمل مع أمريكا ودول أخرى للتعامل مع الوضع بأفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو كاتسونوبو، إن اليابان تعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى للتعامل مع الوضع في أفغانستان.

وأضاف كاتو - في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الإثنين - أن الحكومة ستواصل تأمين سلامة عدد محدود للغاية من المواطنين اليابانيين الذين اختاروا عدم الإجلاء لظروف خاصة، بالإضافة إلى الموظفين المحليين بالسفارة اليابانية والوكالات اليابانية الأخرى.

وأوضح أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في مغادرتهم أفغانستان، موضحا أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الصلة بشأن التطورات في أفغانستان بعد الموعد المحدد لانسحاب الولايات المتحدة والمقرر غدا الثلاثاء.

وكان أعلن مسؤولون يابانيون، أن وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي تدرسان بعناية إمكانية مواصلة عمليات الإجلاء على النحو المخطط له في أعقاب التفجيرات في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن قوات الدفاع الذاتي أرسلت ثلاث طائرات نقل إلى العاصمة الباكستانية إسلام للعودة بمواطنين يابانيين وموظفين محليين بالسفارة من أفغانستان.

وتأمل قوات الدفاع الذاتي في إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل 31 أغسطس الجاري وهو الموعد النهائي لإتمام عملية انسحاب القوات الأمريكية.

وتواصل اليابان جهودها لإجلاء رعاياها والموظفين المحليين العاملين في سفارتها ومنظمات يابانية أخرى في أفغانستان، وسط حالة من الفوضى في المطار الدولي بالعاصمة كابول مع عدم تمكن العديد من الأشخاص من الوصول إلى هناك.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أمس الخميس، أنه تم إرسال طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى العاصمة الباكستانية المجاورة إسلام آباد، في إطار مهمة ستشمل -بحسب مصدر دبلوماسي- إجلاء ما يصل إلى عدة مئات من الأشخاص من أفغانستان التي مزقتها الحرب.

وكانت اليابان ودول أخرى قد سارعت بإجلاء مواطنيها من البلاد، بعد أن دخلت أفغانستان في حالة من الاضطرابات عقب استيلاء طالبان على السلطة في وقت سابق من هذا الشهر وعودة الحركة إلى السلطة بعد 20 عامًا من الإطاحة بها من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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