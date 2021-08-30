تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بالتشيك

سجلت السلطات الصحية في التشيك، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين - أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس يبلغ حاليا 48 شخصا، وهي أدنى حصيلة يتم تسجيلها خلال شهر أغسطس الجاري.

يذكر أن أكثر من 6ر5 مليون شخص في التشيك تلقوا اللقاح ضد الفيروس بشكل كامل، وهو ما يمثل أكثر من 50% من عدد السكان.

وتعد التشيك رابع دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث الدول الأقل تأثرا بجائحة فيروس كورونا بمتوسط 24 حالة إصابة بين كل 100 ألف حالة خلال الأسبوعيين الماضيين، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

من ناحية أخري، وقع رئيس أوروجواي لويس لاكال بو مرسوما بقرار يحدد شروط عودة مالكي العقارات الأجانب إلى بلاده اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل وإحضار أفراد أسرهم حتى أقارب الدرجة الثانية، بشرط أن يكونوا جميعا قد تم تطعيمهم بالكامل ضد (كوفيد-19)، بينما تم تحديد المرحلة التالية من جدول فتح الحدود في الأول من نوفمبر القادم.

ووفقا للمرسوم، يتعين على المسافرين إلى أوروجواي تقديم شهادة التحصين وأيضا تقديم اختبار PCR سلبي، وفي اليوم السابع من إقامتهم في أوروجواي يتم اعتماد اختبار سلبي جديد، وفي كلتا الحالتين يتحمل الأجنبي تكلفة الاختبارات.

وينص المرسوم، وفقا لوكالة أنباء جنوب الأطلنطي، على أن "التحصين يجب أن يكون خلال الأشهر الستة الماضية قبل الوصول إلى البلاد، ويجب على الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والذين ينتمون إلى عائلة الشخص الذي لديه ممتلكات في أوروجواي ويصلون من بلد لم تتم فيه الموافقة على أي نوع من التطعيم لفئتهم العمرية "الامتثال للعزل المحدد بالمعايير الصحية مع عائلاتهم".