وكيل زراعة مطروح: تنفيذ 14 بئر لتجميع مياه الأمطار للمدارس المجتمعية

قال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه جارِ تنفيذ 14 بئر لتجميع مياه الأمطار للمدارس المجتمعية بمدينة النجيلة غرب مطروح من خلال اتحاد المجالس الزراعية التابعة لمديرية الزراعة وبتمويل من برنامج الغذاء العالمي.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح أن جاء إنشاء تلك الآبار لخدمة طلاب مدينة النجيلة والحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتسهيل الحصول على المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمطروح أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 آبار كاملة، مشيرًا إلى أنه جارِ العمل على باقي الآبار حيث سيتم الانتهاء من الأعمال وتسليمها نهاية سبتمبر 2021.

وأشار إلى أن ذلك جاء بناءًا علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.