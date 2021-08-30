7 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 241 ألفًا و611 إصابة.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء “أرمنبرس” الأرمينية، اليوم الإثنين، أن 373 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226 ألفًا و665 متعافيًا.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 4 آلاف و830 حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 8 آلاف و964 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

