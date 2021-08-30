تايلاند تعتزم إعطاء جرعة معززة من لقاح «كورونا» لـ 3 ملايين شخص

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تايلاند، أنه سوف يتم إعطاء جرعات معززة من لقاحات ضد فيروس كورونا لنحو 3 ملايين شخص، حصلوا بالفعل على جرعتي لقاح ضد الفيروس، وذلك ابتداء من الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة “بانكوك بوست” عن المدير العام للمركز أوباس كارنكاوينبونج قوله إن اللجنة التابعة لوزارة الصحة وافقت على توزيع جرعات معززة، ابتداء من أواخر سبتمبر المقبل حتى أكتوبر المقبل.

وأضاف "أي نوع من اللقاحات سوف يتم استخدامه في إعطاء الجرعات المعززة سيعتمد على توافر اللقاحات في ذلك الوقت، ومن المتوقع أن يحصل نحو 3 ملايين مواطن، ممن تلقوا جرعتي اللقاح على الجرعات المعززة".

وقال مصدر بوزارة الصحة إنه سوف يتم استخدام لقاحي أسترازينيكا وفايزر في الجرعات المعززة؛ لأنه بحلول نهاية سبتمبر المقبل سوف تكون هناك إمدادات كافية من اللقاحين.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون الكثير ممن حصلوا على جرعتين من لقاح سينوفاك، منذ ثلاثة أشهرعلى الأقل بين الثلاثة ملايين الذين سيحصلون على الجرعات المعززة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.