الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كمال أبورية يعود للبطولة بحدوتة «قلب مفتوح» الشهر القادم

كمال ابو رية
كمال ابو رية

دخل الفنان كمال أبو رية تجربة جديدة في الدراما التليفزيونية من خلال قصة جديدة ضمن حواديت مسلسل “ورا كل باب” المقرر عرضه على شاشة قناة الحياة، السبت القادم، عقب حكاية “كدبة كبيرة” بطولة الفنان أحمد زاهر.

 ويكثف كمال أبو رية تصوير مشاهده من أجل العرض في الموعد المحدد للعمل، وتم الاستقرار على اسم “قلب مفتوح” للحدوتة الجديدة من المسلسل.

وتبدأ قناة الحياة بعرض القصة الأولى من العمل باسم “حدوتة كبيرة” بطولة الفنان أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنى يوم السبت القادم عبر 5 حلقات خلال أسبوع على أن تدخل الحواديت الأخرى في جدول العرض خلال الأسابيع القادمة.

وكان الظهور الإعلامي الأخير للفنان كمال أبو رية مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” على شاشة “الحياة”، بمشاركة النجمة هالة فاخر، وكشفت هالة فاخر خلال الحلقة عن حقيقة خطوبتها من ياسين إسماعيل ياسين، ولماذا أخفت قصة الحب التي عاشتها لمدة 25 عاما؟ وحقيقة اعتزال أبو رية وتعليقه على الكوميكس التي تسخر منه عبر السوشيال ميديا.

ووجه أبورية رسالة لزوجته السابقة ماجدة زكي، وهل يفكر في الزواج مرة أخرى، وتحدث عن أقوى مشهد رومانسي بين هالة فاخر وأبو رية خلال الحلقة.

يشهد موسم «الاوف سيزون» حالة من الانتعاش الفني، حيث تنطلق خلال أيام عرض ثلاث حكايات جديدة من الموسم الجديد لمسلسلات “إلا أنا ” و“زى القمر” و“ورا كل باب ”، وعرض حكايات “بيت العز ” و“حكاية غالية ” و“كدبة كبيرة ” ومن المقرر عرضهم السبت القادم.

تعرض قناة الحياة يوم السبت المقبل أولى حلقات حكاية كدبة كبيرة من مسلسل “وراء كل باب” وهو من بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنى و تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، إنتاج سينرجي، وذلك على شاشة الحياة.

وطرحت شركة “سينرجي” المنتجة للمسلسل البوستر الدعائي والرسمي للمسلسل استعدادًا لعرضه. 

ويناقش حكاية “كدبة كبيرة” من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

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