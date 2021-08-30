برلمانية: وزيرة الصحة وجهت بدراسة نقل تبعية مستشفى السادات لأمانة المراكز الطبية

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بدراسة نقل تبعية مستشفى السادات المركزى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بعد عرض النائبة هناء سرور الموقف بمذكرة مفصلة على الوزيرة.

وأوضحت سرور أهمية مستشفى السادات المركزي لمحافظات المنوفية والبحيرة، وتكرار الحوادث على الطريق الصحراوي، وطريق السادات كفر داوود، مما تعد الواجهة الأولى لحوادث الطريق الصحراوي.

وأشارت إلى أن نقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة سيعمل على توفير كافة التخصصات الطبية و الأشعات التشخيصية لتقديم خدمات طبية ذات جودة.

وتقدمت سرور بخالص الشكر والتقدير للوزيرة هالة زايد على استجابتها لمطالب المواطنين والسعي الدائم لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي محافظة المنوفية.