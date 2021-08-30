ولاية أسترالية تحذر من ضغط كبير لمرضى كورونا على المستشفيات في أكتوبر

تصل ولاية نيو ساوث ويلز وهي الأكبر في أستراليا من حيث تعداد السكان لذروة الضغط على وحدات العناية المركزة في المستشفيات في أكتوبر مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في حين أعلنت السلطات تسجيل زيادة يومية قياسية للإصابات الجديدة اليوم الاثنين.

وأعلنت الولاية، وهي مركز التفشي الحالي لكوفيد-19، تسجيل 1290 إصابة جديدة فيما تصارع البلاد لاحتواء سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز إن الولاية تتأهب لتزايد عدد المرضى في المستشفيات مع ارتفاع الإصابات قبل أن تبدأ التطعيمات في تخفيف الضغط.

وقالت في سيدني عاصمة الولاية "نتوقع أسوأ شهر وأسوأ وقت لوحدات العناية المركزة في أكتوبر".

وأضافت "ينبغي أن نتعامل مع الأمور على نحو مختلف لأننا في خضم جائحة ولكننا سوف نتكيف".

وهناك 840 مصابا بكوفيد-19 في مستشفيات نيو ساوث ويلز من بينهم 137 مريضا في وحدات العناية المركزة بينما يحتاج 48 منهم لأجهزة تنفس صناعي.

وأعلنت الولاية عن أربع حالات وفاة اليوم الاثنين ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1003 في أستراليا، وهي أحدث عضو في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يتجاوز حاجز الألف.

وعلى مستوى البلاد جرى تسجيل 1375 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو رقم غير مسبوق.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.