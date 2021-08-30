تسجيل 380 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تسجيل أكثر من 380 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة السويس، وذلك خلال الاستعدادات الجارية لإطلاق المنظومة الجديدة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن نسبة تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة السويس بلغت 50% من إجمالي عدد سكان المحافظة، والبالغ عددهم ما يقرب من 763 ألف نسمة، بما يدل على ثقة المواطن في قيادته السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقدم كل أوجه الدعم ويذلل كافة العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل "مستقبل صحة مصر"، والذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث المعايير الدولية.

وأشاد السبكي، بالإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد أثناء الاستعدادات لتشغيلها، والذي يدل على درجة الوعي العالية للمواطنين من أبناء محافظة السويس، وعلى نجاح المشروع بالمحافظات الأخرى المجاورة كـ بورسعيد والإسماعيلية، مناشدًا باقي المواطنين بالمحافظة على الذهاب إلى أقرب مركز أو وحدة صحية تابعة لهم للتسجيل بالمنظومة والانتفاع بخدماتها الطبية والعلاجية فور انطلاقها بالمحافظة.

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور أحمد السبكي، عن البدء في إنشاء أكبر مستشفى طوارئ بمنطقة العين السخنة، لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي حوادث الطرق وعمل الإسعافات اللازمة لهم ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه المستشفى تأتي في إطار تحقيق أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين داخل نطاق محافظاتهم، وبأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأضاف السبكي، أنه من المقرر انضمام 34 منشأة صحية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، منها 5 مستشفيات وهم "مجمع السويس الطبي، مستشفى صدر السويس، مستشفى التأمين الصحي بالسويس، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالحميات، مستشفى طوارئ بالعين السخنة"، إضافة إلى 7 مراكز صحية، و 22 وحدة صحة طب أسرة، لافتًا إلى أنه جاري تجهيز هذه المنشآت وفق أعلى المعايير الإنشائية، وبأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة الطبية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية.