كشف حقيقة اقتحام خارجين عن القانون للمنازل بمنطقة حدائق القبة

تجري التحقيقات مع ربة منزل متهمة بنشر مقطع فيديو باقتحام عدد من الخارجين على القانون، مجموعة منازل بمنطقة حدائق القبة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا عليه "مجموعة من البلطجية تقتحم المنازل بشارع سلامة مرسى بقسم شرطة الحدائق".

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة العام الماضي، نشبت بين طرف أول (4 أشقاء من بينهم سيدة، وأحدهم مصاب بجرح سطحي)، وطرف ثاني (ربة منزل وعاطلان أحدهما مصاب بجروح طعنية)، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها، و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمين عدا أحد المتهمين من الطرف الأول.

كما أسفرت التحريات عن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنها ربة منزل من الطرف الأول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت بأنه نظرًا لاستمرار حبس شقيقها على ذمة القضية، قامت بنشر مقطع الفيديو رغبة منها فى جذب التعاطف لشقيقها ليتسنى إخلاء سبيله، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب وفق المادة 80 د من قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.