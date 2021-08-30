الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

كوريا الجنوبية تطلق أول مركبة مدارية إلى القمر العام المقبل

مركبة مدارية
مركبة مدارية

ذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، اليوم /الاثنين/ أنَّ أول مهمة استكشاف للقمر في البلاد في طريقها للانطلاق في أغسطس 2022، بعدما عززت العلاقات مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام في مجال استكشاف الفضاء.
وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن البلاد تهدف إلى إرسال مهمة لمدة عام لمراقبة القمر من خلال مركبة فضائية تدور حول الأرض، على أمل تأمين تقنيات لمهام استكشاف الفضاء في المستقبل.
وأضافت الوزارة أنها أكملت تجهيز كاميرا عالية الدقة، طورتها الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، على المركبة المدارية التي ستجمع بيانات عن سطح القمر لدعم برنامج أرتميس بقيادة الولايات المتحدة، موضحة أنها ستتلقى دعمًا إضافيًا من وكالة ناسا لمهمة المركبة المدارية القمرية، بما في ذلك تقنيات الملاحة والاتصالات.

ومن المقرر أن تكتمل المركبة المدارية القمرية بحلول أكتوبر من هذا العام، وستخضع لمزيد من الاختبارات قبل إطلاقها في أغسطس 2022 على صاروخ شركة الفضاء الأمريكية الخاصة لاستكشاف الفضاء.

وفي يونيو الماضي .. قالت كوريا الجنوبية، إنها ستطور أكثر من 100 قمر صناعي مصغر على مدى العقد المقبل، بهدف إنشاء نظام مراقبة للأمن الوطني واختبار اتصالات شبكة الجيل القادم في أخر مجهوداتها لتعزيز صناعة الفضاء.
وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، إنها ستواصل تطوير الأقمار الصناعية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في صناعة الفضاء حيث يمكن تصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة في فترة زمنية قصيرة بتكلفة منخفضة نسبيا.
ويُدفع برنامج الفضاء الكوري حتى الآن، بمشاريع حكومية واسعة النطاق مثل إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع في أكتوبر من هذا العام.
وأوضحت الوزارة الكورية أنها ستتابع مشاريع أقمار صناعية صغيرة تحت قيادة القطاع الخاص، بما يشمل المراقبة البصرية والرادارية لشبه الجزيرة الكورية، وكذلك اختبار تقنية شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لتحفيز تطوير صناعة الفضاء المحلية للأقمار الصناعية الصغيرة.

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