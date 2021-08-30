لطلاب الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل رغبات المرحلة الثانية من التنسيق غدا

تسجيل رغبات المرحلة الثانية من التنسيق.. يستعد طلاب الثانوية العامة لكتابة الرغبات الخاصة بهم خلال المرحلة الثانية من التنسيق والتي تنطلق غدا الثلاثاء، في هذا السياق ترصد “الدستور” كافة المعلومات التي يجب أن يعرفها الطالب عند كتابة الرغبات.

ووفقا للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي فإنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها.

تسجيل رغبات المرحلة الثانية من التنسيق

وأيضا من حق الطالب الحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

لينك تسجيل رغبات المرحلة الثانية من التنسيق 2021



- ويسأل العديد من الطلاب هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له؟

في هذا الشأن قالت وزارة التعليم العالي : نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب، https://tansik.egypt.gov.eg/application .

- وعن كيفية تعريف الطالب على الكلية المرشح لها فيقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

- تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقاً للشعب العلمية والأدبية.

- حول معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد ٢٠٢١، لطلاب الشعبة العلمية ٢٥٤.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٢.٠٧٪؜ لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية وعدد الطلاب ١٨٦٦١٨ طالب وطالبة، ولطلاب الشعبة الأدبية ٢٣٨ درجة فأكثر أي بنسبة ٥٨.٠٥٪؜ لأقل من ٢٦٩.٥ درجة وعدد الطلاب ٥٦٤٠٤ طالب وطالبة، وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية ٢٤٣٠٢٢ طالب وطالبة.

وقال وزير التعليم العالي ، أن موعد بدء المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق ٣١/٨/٢٠٢١ حتى يوم السبت الموافق ٤/٩/٢٠٢١ لمدة خمسة أيام.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا توجد حالات استنفاذ رغبات ضمن طلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ٢٠٢١، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدين للمرحلة الأولى ١١٩٠٥٨ طالب وطالبة.