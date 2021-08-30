الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تعليم أسوان: فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

بدأت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الإثنين، فتح باب التظلمات لنتيجة الصف الثالث الاعدادى - الدور الثانى للعام الدراسي 2020-2021.

وحددت مديرية التربية والتعليم أن يستمر فتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا، ونوهت مديرية التربية والتعليم  وعلى الطلاب الراغبين فى التظلم  التقدم بطلب مراجعة أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة عمر بن الخطاب بنات الاعدادية وتسديد رسوم التظلم المقررة طبقاً للقانون.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد اعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2020/2021.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 74.8 %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بنسبة 97.8%، ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى التربية والتعليم بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتثنى لمتخذي القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.

 

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