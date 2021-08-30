الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«كورونا» يُعلق الأنشطة والخدمات بكنيسة مارمرقس في شبرا

كنيسة
كنيسة

أعلنت كنائس شبرا الشمالية، ترتيبات مواجهة كنائسها للموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت كنائس قطاع شبرا الشمالية في بيان لها:"ننوه بأن آباء كل كنيسة على حدى لهم الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بتدابير الإجراءات التي تحد من انتشار الوباء، بحسب الحالة الصحية لهم ولشعب وخدام كل كنيسة في هذه الموجة الرابعة من الوباء".

تعليق الخدمات بكنيسة مارمرقس بشبرا

وتابعت:"ولذلك فإن قرار كنيسة مارمرقس بشبرا بإيقاف خدمات التربية الكنسية والإجتماعات والكشافة قرار يخصها هي فقط بناء على قرار مجلس آباء الكنيسة، وليس لباقي كنائس شبرا الشمالية علاقة بهذا القرار ومجمع آباء كل كنيسة سوف يأخذ قرارت تخص الخدمة بكنيستهم، بحسب الحالة الوبائية في كل كنيسة على حدى.

وأعلنت عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمختلف الإيبارشيات، عن عدة إجراءات احترازية، بالتزامن مع  الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

فيما أطلقت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية،  الحجز المسبق للقداسات الإلهية، مشددة على ضرورة الألتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية داخل الكنيسة من حيث التباعد الاجتماع  وارتداء الكمامات وجلوس فردًا واحدًا في كل دكة.

وأضافت الكنيسة في بيانها:أنه “في حالة شعور بأي اعراض لفيروس كورونا المُستجد أو الأنفلونزا، أو أي الآلام بالجسم عدم الذهاب إلى الكنيسة منعًا لإصابة الآخرين”.

وفي السياق ذاته، أعلنت إيبارشية سوهاج للأقباط الأرثوذكس إطلاق الحجز المسبق للقداسات الإلهية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات منعًا للإصابة.

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