حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 30 أغسطس 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 30 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا في خياراتك وأفكارك.
عاطفيًا: تتخلص من الالتباس والغموض في حياتك العاطفية وتحدد خياراتك النهائية وتضع النقاط على الحروف للمرة الأخيرة.
صحيًا: آلام الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي أو السباحة أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها.
ومن أبرز مشاهير البرج: النجمة كورتني كارداشيان.
الثور
مهنيًا: يزوّدك هذا اليوم القدرة على خوض المنافسات والامتحانات بنجاح ومهارة، والانطلاق نحو أفق جديد في المجال المهني.
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة نانسي عجرم.
الجوزاء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن إيجابيات تجدد فيها حيويتك، وقد ترغب في الاستثمار في الخارج وتوسيع مشاريعك.
عاطفيًا: الرغبة في تحسين ظروفك العاطفية لن تقف عائقًا أمام اندفاعك وستظهر نتائج ذلك قريبًا جدًا.
صحيًا: نتائج ممارسة الرياضة يوميًا بدأت تظهر، وتشعرك بارتياح لم تعرفه منذ مدة طويلة.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان أحمد مكي.
السرطان
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى إرباك واضطراب وقلق وإرجاء لبعض المواعيد المهمة، لكنّ مستقبل مشاريعك لن يتأثر بهذا الوضع.
عاطفيًا: مشروع سفر مع الشريك بغية استعادة أجمل ذكريات الماضي وتجديد المشاعر والحب وشهر العسل.
صحيًا: تتعدّد الاهتمامات والأنشطة والمشاريع الترفيهية بغية الترويح عن النفس.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين رضا.
الأسد
مهنيًا: مكافأة كبيرة اليوم، لكن تزداد مسؤولياتك العملية وتمتلك القدرة المطلوبة عند اللزوم لمواجهة كل من يحاول إبعادك.
عاطفيًا: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعياً في ردك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقًا.
صحيًا: إذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان تامر حسني.
العذراء
مهنيًا: ينصح لك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات.
عاطفيًا: اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه.
صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة هيدي كرم.
الميزان
مهنيًا: تتكيّف اكثر مع المتغيرات الظرفية الطارئة، على مدى الأيام الآتية وتعبر عن نفسك ببلاغة كلّية.
عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر أن تضع حدًا لها بطريقتك اللبقة.
صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين عبد الوهاب.
العقرب
مهنيًا: يجعل هذا اليوم الآخرين يصغون إليك بإعجاب، وتحظى بالدعم المهني المطلوب من أرباب العمل للسير قدمًا في ما بدأته.
عاطفيًا: يطلب منك اليوم التأني والهدوء والتراجع قليلاً حتى لا توسّع نطاق النزاعات مع الشريك ولا تتورّط في أي وعود.
صحيًا: قم بواجباتك تجاه صحتك كما يجب ولن تكون إلا من أصحاب العافية والنشاط.
ومن أبرز مشاهير البرج: الأديب طه حسين.
القوس
مهنيًا: لا يناسبك هذا اليوم، وقد توجّه إليك بعض الانتقادات القاسية، لكنك تواصل طريقك بثبات وقوة لتحقيق الأهداف.
عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك لن يزيد تعقيد الأمور وتصبح المعالجة ممكنة.
صحيًا: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقرارًا.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة بريتني سبيرز.
الجدي
مهنيًا: يوم جيد بيشر بتنفيذ لبعض الوعود السابقة وتحرز تقدمًا في العمل وتنجز الكثير بفضل اجتهادك ومتابعتك الدقيقة للأمور.
عاطفيًا: لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذراً في قراراتك وتجنّب العدائية تجاه الشريك، فهو قد لا يحتمل بعض تصرفاتك.
صحيًا: جسمك ميال إلى البدانة بسرعة، انتبه إلى كميات طعامك، واكتف بثلاث وجبات فقط.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة ديانا حداد.
الدلو
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى التخلص من الصعوبات، ويوفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقرار للغد الذي تعلق عليه آمالًا كثيرة.
عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به بغية قطع العلاقة.
صحيًا: قلّة النوم تسبّب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم.
ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان محمد هنيدي.
الحوت
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم أن لا تتصرف بعدوانية مع زملاء العمل، وأن تتحلى بالهدوء وبالحكمة التي تتميز بها.
عاطفيًا: تبدو محتاراً اليوم أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها.
صحيًا: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك.
ومن أبرز مشاهير البرج: دينا الشربيني.