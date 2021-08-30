الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 30 أغسطس 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم 30 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:
 

الحمل

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا في خياراتك وأفكارك.

عاطفيًا: تتخلص من الالتباس والغموض في حياتك العاطفية وتحدد خياراتك النهائية وتضع النقاط على الحروف للمرة الأخيرة.

صحيًا: آلام الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي أو السباحة أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها.

ومن أبرز مشاهير البرج: النجمة كورتني كارداشيان.
 

الثور

مهنيًا: يزوّدك هذا اليوم القدرة على خوض المنافسات والامتحانات بنجاح ومهارة، والانطلاق نحو أفق جديد في المجال المهني.

عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.

صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة نانسي عجرم.
 

الجوزاء 

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن إيجابيات تجدد فيها حيويتك، وقد ترغب في الاستثمار في الخارج وتوسيع مشاريعك. 

عاطفيًا: الرغبة في تحسين ظروفك العاطفية لن تقف عائقًا أمام اندفاعك وستظهر نتائج ذلك قريبًا جدًا.
صحيًا: نتائج ممارسة الرياضة يوميًا بدأت تظهر، وتشعرك بارتياح لم تعرفه منذ مدة طويلة.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان أحمد مكي.

السرطان

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى إرباك واضطراب وقلق وإرجاء لبعض المواعيد المهمة، لكنّ مستقبل مشاريعك لن يتأثر بهذا الوضع. 

عاطفيًا: مشروع سفر مع الشريك بغية استعادة أجمل ذكريات الماضي وتجديد المشاعر والحب وشهر العسل. 
صحيًا: تتعدّد الاهتمامات والأنشطة والمشاريع الترفيهية بغية الترويح عن النفس.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين رضا.

الأسد 

مهنيًا: مكافأة كبيرة اليوم، لكن تزداد مسؤولياتك العملية وتمتلك القدرة المطلوبة عند اللزوم لمواجهة كل من يحاول إبعادك.

عاطفيًا: طلب غير متوقع من الشريك، فكن واعياً في ردك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقًا.

صحيًا: إذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان تامر حسني.
 

العذراء

مهنيًا: ينصح لك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات.

عاطفيًا: اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه.
صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة هيدي كرم.

الميزان

مهنيًا: تتكيّف اكثر مع المتغيرات الظرفية الطارئة، على مدى الأيام الآتية وتعبر عن نفسك ببلاغة كلّية.
عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر أن تضع حدًا لها بطريقتك اللبقة.
صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين عبد الوهاب.
 

العقرب

مهنيًا: يجعل هذا اليوم الآخرين يصغون إليك بإعجاب، وتحظى بالدعم المهني المطلوب من أرباب العمل للسير قدمًا في ما بدأته.

عاطفيًا: يطلب منك اليوم التأني والهدوء والتراجع قليلاً حتى لا توسّع نطاق النزاعات مع الشريك ولا تتورّط في أي وعود. 

صحيًا: قم بواجباتك تجاه صحتك كما يجب ولن تكون إلا من أصحاب العافية والنشاط.

ومن أبرز مشاهير البرج: الأديب طه حسين.
 

القوس 

مهنيًا: لا يناسبك هذا اليوم، وقد توجّه إليك بعض الانتقادات القاسية، لكنك تواصل طريقك بثبات وقوة لتحقيق الأهداف. 

عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك لن يزيد تعقيد الأمور وتصبح المعالجة ممكنة.

صحيًا: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقرارًا.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة بريتني سبيرز.

الجدي 

مهنيًا: يوم جيد بيشر بتنفيذ لبعض الوعود السابقة وتحرز تقدمًا في العمل وتنجز الكثير بفضل اجتهادك ومتابعتك الدقيقة للأمور.

عاطفيًا: لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذراً في قراراتك وتجنّب العدائية تجاه الشريك، فهو قد لا يحتمل بعض تصرفاتك. 

صحيًا: جسمك ميال إلى البدانة بسرعة، انتبه إلى كميات طعامك، واكتف بثلاث وجبات فقط.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة ديانا حداد.

الدلو

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى التخلص من الصعوبات، ويوفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقرار للغد الذي تعلق عليه آمالًا كثيرة. 

عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به بغية قطع العلاقة.

صحيًا: قلّة النوم تسبّب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان محمد هنيدي.

الحوت 

مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم أن لا تتصرف بعدوانية مع زملاء العمل، وأن تتحلى بالهدوء وبالحكمة التي تتميز بها. 

عاطفيًا: تبدو محتاراً اليوم أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها.

صحيًا: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك.

ومن أبرز مشاهير البرج: دينا الشربيني.

الأبراج برج الحمل حظك اليوم العقرب العذراء نانسي عجرم حظك اليوم

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